Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta al St. George's Park

Anche oggi è in programma una doppia seduta per la Fiorentina di Stefano Pioli che sta proseguendo la sua preparazione in Inghilterra al St. George's Park, il centro sportivo della Nazionale inglese. Un allenamento al mattino aperto alla stampa, che FirenzeViola.it racconterà con foto e video su queste pagine, e una seduta pomeridiana però al chiuso dove il tecnico gigliato proverò sicuramente qualcosa in vista delle prossime tre amichevoli in programma in terra inglese.