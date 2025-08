Christensen in prestito secco allo Sturm Graz, manca solo l'ufficialità

Oliver Christensen è ad un passo dal trasferimento allo Sturm Graz. Manca infatti solo l'ufficialità per il suo passaggio in prestito secco ai bianconeri d'Austria. Il portiere danese non ha partecipato alla seduta d'allenamento mattutina dei viola, ha salutato i compagni e poi è ha abbandonato il ritiro inglese della Fiorentina per raggiungere in aereo l'Austria. In viola per sostituirlo tornerà lo svincolato Luca Lezzerini.

