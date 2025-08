Dagli inviati Antognoni ricorda Pin: "Non ci credo ancora. Tutta Firenze avrà un bel ricordo di Celeste"

Presente ai funerali di Celeste Pin in Piazza Santissima Annunziata (Firenze), l'ex Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così a margine della funzione funebre in ricordo della bandiera viola ed ex compagno di squadra scomparso tragicamente lo scorso 22 luglio: "Questa notizia ci ha colto tutti di sorpresa, è difficile valutare tutto. Però è un ragazzo d'oro e noi lo ricordiamo con tanto affetto. Anche se è passata più di una settimana non ci crediamo ancora. Quello che è successo era impensabile per noi. Ho tanti ricordi di lui, prima da giocatore e poi fuori dal campo. Lui è arrivato nel 1982 a Firenze, era un ragazzino. L'abbiamo adottato noi, ma era un ragazzo per bene.

L'abbiamo plasmato come giocatore ma lui era perfetto. Quando abbiamo smesso ci trovavamo spesso a tanti eventi. Ora c'è grossa tristezza. Avremo sempre un ricordo bello di Celeste, noi ex giocatori ma credo lo avranno anche noi fiorentini. Per l'inchiesta aperta dico che quella è prassi, la realtà è che Celeste non c'è più".