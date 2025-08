Fiorentina, il programma di oggi in casa viola. Prevista doppia seduta

Nuova giornata di allenamenti per la Fiorentina in Inghilterra, a Burton upon Trent dove va in scena il quinto giorno della tournée in Terra d'Albione per la squadra agli ordini di Stefano Pioli. Oggi è prevista una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio: la prima verso le 11.30 italiane, la seconda verso le 18. Radio Firenzeviola racconterà la prima delle due sedute da bordo campo.