Tentativo a vuoto di Goretti per l'acquisto di Vergara: il Lecce pronto a prenderlo in prestito

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nelle ultime settimane la Fiorentina avrebbe provato ad acquistare dal Napoli Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 che si è messo in mostra nei due anni di prestito in B alla Reggiana. Goretti, che segue con attenzione il giocatore avendolo conosciuto proprio da dirigente a Reggio Emilia, aveva fatto un tentativo per prenderlo a titolo definitivo ma viste le difficoltà nel dare un valore al suo cartellino adesso potrebbe spuntarla il Lecce, pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore degli azzurri.

Il giocatore vorrebbe confrontarsi con la Serie A e il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2027.