Calciomercato Sohm-Fiorentina, siamo alla stretta finale: possibile fumata bianca ad inizio settimana

Non solo allenamenti in Inghilterra per la Fiorentina che potrebbe iniziare l'ultimo mese di calciomercato con un nuovo acquisto. I dirigenti viola infatti sono sempre più vicini a chiudere la trattativa per portare a Firenze il principale obiettivo di questa sessione estiva di trattative. Sto parlando dell'ormai noto centrocampista muscolare richiesto da Pioli e, in modo particolare, di Simon Sohm.

Contatti intensificati con il Parma, in ballo i bonus

È sempre più vicina la fumata bianca per l'approdo alla Fiorentina del mediano svizzero di proprietà del Parma. In queste ultime ore si sono intensificati i contatti tra le due società e la sensazione è che all'inizio della prossima settimana possa arrivare la chiusura definitiva dell'operazione. Gigliati e ducali stanno discutendo sui bonus da aggiungere ad una parte fissa che potrebbe essere di circa 15-16 milioni di Euro. Una cifra intermedia rispetto agli iniziali 20 milioni richiesti dagli emiliani e alla prima offerta da 12-13 milioni dei viola. Insomma, dopo un weekend di colloqui e contatti telefonici per lunedì o martedì è attesa la fumata bianca.

C'è già il sì del giocatore

Intanto la Fiorentina è in contatto costante anche con gli agenti del calciatore classe 2001. Lo svizzero ha da tempo dato il suo benestare al trasferimento dopo che ad inizio estate aveva concordato con il Parma la cessione. Dal punto di vista dell'ingaggio c'è già un'intesa con l'entourage del giocatore elvetico che con i ducali ha un contratto da poco meno di un milione di Euro a stagione valido fino al 2027. Insomma una cifra più che abbordabile per le casse della Fiorentina rispetto ai 14 milioni netti di stipendio che invece prende Franck Kessie, altro obiettivo gigliato per la mediana, in Arabia Saudita. La strada per l'arrivo a Firenze di Simon Sohm è stata tracciata, siamo veramente alla stretta finale. Non rimane che attendere l'inizio della prossima settimana.