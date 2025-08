Lezzerini si presenta: "Ho i brividi. Avevo ricevuto altre offerte ma ho voluto aspettare, è andata bene"

Dopo aver firmato il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2026 con opzione in favore del club per altri due anni, il nuovo portiere dei viola Luca Lezzerini ha parlato ai microfoni ufficiali della società gigliata. Queste le sue parole: "Impatto incredibile. Il Viola Park mi ha stupito. Me lo aspettavo bello ma non così. E' enorme e ancora ho visto solo qualcosa. Un effetto strano perché sono passati diversi anni, sembra non sia cambiato niente e invece è cambiato tutto".

Quale è il suo momento preferito in viola?

"La prima da titolare contro la Lazio all'Olimpico. Forse è il ricordo più vivo e più presente dentro di me".

Cosa pensa del gruppo portieri?

"Ancora devo conoscere gli altri ragazzi. David lo ammiro e mi piace moltissimo il suo equilibrio come persona. Mi sembra trasmetta serenità. Mi fa piacere conoscere anche Martinelli in cui rivedo un po' il mio percorso con le prime presenze e magari le prime difficoltà".

Che emozioni hai provato alla chiamata per il ritorno alla Fiorentina?

"E' stato un qualcosa di lungo e veloce. Il primo approccio è stato circa un mesetto fa. Poi si era creata una fase di stallo. Il pensiero però c'è sempre stato, se fosse vero, se fosse una cosa possibile mi dicevo. Nel frattempo mi erano arrivate altre proposte. Ho preferito aspettare ed è andata bene".

Cosa vorrebbe dare in più rispetto alla sua ultima esperienza alla Fiorentina?

"Vorrei ripetere la costanza negli allenamenti e nel migliorare. Vorrei portare qualcosa in più nello spogliatoio, penso di poter dare qualcosa con la mia esperienza maturata nelle serie inferiori. Ho i brividi a tornare nello spogliatoio. Sarà una sensazione strana perché tante persone che lavorano attorno sono amici mentre i compagni non li conosco e dovrò essere bravo io ad entrare nel gruppo".