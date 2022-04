BLINDIAMO ITALIANO! A NAPOLI ANCORA IMPRESA, GRANDI TUTTI E L'ASTICELLA SI ALZA

Credo che la Fiorentina stia sonoramente sulle scatole al Napoli e non solo perché quest’anno abbiamo svaligiato il Maradona vincendo alla grande in Coppa Italia e in campionato lasciandogli come regalo ben otto gol in tutto. Penso che ci “odino” anche perché sarebbe la seconda volta che gli freniamo le ambizioni di scudetto: dopo la gara del Franchi del 2018 vinta dai viola con la tripletta del Cholito Simeone, ieri abbiamo bloccato la possibilità ai partenopei di portarsi in testa alla classifica. Non posso dire mi dispiace, ma avranno il tempo di rimediare…o anche no!

Sono così felice che non so da dove cominciare o meglio sì, dalla incredulità nel vedere giocare la mia squadra in questo modo e fuori casa, nel vederla primeggiare a dispetto dei pronostici, nel vederla vincere alla faccia anche di chi faceva la telecronaca dell’incontro e sembrava, come al solito, parteggiare per gli altri. Io godo ancora di più in queste situazioni ma a godere è tutto il popolo viola che, dopo la bella prestazione contro l’Inter, vede i viola fare una vera e propria impresa in quel di Napoli. Sinceramente nei primi minuti mi è salita l’ansia per come i ragazzi di Spalletti ci stavano aggredendo ma, prese le misure, la Fiorentina ha dominato in lungo e in largo, qualche sbavatura c’è stata, ma non ha compromesso il risultato finale sintomo questo di grande carattere, di grande consapevolezza che quel mostro di Italiano ha saputo infondere ai suoi.

Partivamo inoltre con assenze importanti come Torreira, Bonaventura e Odriozola ma ha girato tutto per il verso giusto e chi è sceso in campo ha fatto il suo con grande abnegazione tanto che non riuscirei a trovare nessuno da insufficienza. Bellissimi voti vanno chiaramente ai goleador della domenica, un tridente al completo che è andato a segno: Gonzalez, Ikonè e Cabral hanno messo la firma su questa bellissima vittoria. L’argentino è stato devastante e speriamo continui su questa strada visto che è al secondo gol consecutivo, Ikonè investe fulminante perché era appena entrato in campo quando ha segnato la seconda rete viola. Vi confesso che quando c’è stata la sostituzione ho detto: vediamo se stavolta il francesino raddrizza il piede e ci dà una gioia. Credo di non aver finito nemmeno la frase che ero già ad esultare per il ritrovato vantaggio!

Infine, il 9 che ha creato una perla col terzo gol viola che spero dia il la ad un futuro prolifico e zittisca gli scettici, me compresa. La sua esultanza a torso nudo ci ha fatto vedere come sia ben messo, ora manca solo perseverare per capire se quel numero che porta sulle spalle è capitato sull’attaccante giusto. Vamos, come lui stesso ha gridato dopo la rete!

Vorrei fare una menzione speciale per Igor che, se non si fosse addormentato sul secondo gol di Osimhen, avrebbe fatto una gara da dieci e lode. È stato un baluardo là dietro anche perché Milenkovic è stato ammonito dopo soli dieci minuti di gioco, ma lui non ha mai avuto esitazioni…salvo quella che poteva costarci cara ma che non macchia la prestazione generale. Il centrale sta crescendo partita dopo partita e anche qui mi pare di poter applaudire all’intuizione del Mister o, se volete, alle sue doti magiche.

Sì perché ormai credo che di miracolo Italiano si possa parlare e leggo già sui social il grido “blindatelo” contro la paura di perdere colui che sta facendo vedere il miglior calcio del nostro paese (penso non si bestemmi a dire ciò!), colui che ha ridato spessore a calciatori come Castrovilli o Amrabat (che ieri ha ben sostituito Torreira considerato il nostro calciatore migliore) e il succitato Igor, colui che pensavo avesse litigato con Ikonè perché non ce lo faceva vedere ma che lo sta invece plasmando per il futuro, colui che considera tutti i suoi ragazzi tanto da non farci mai indovinare le formazioni.

Ora devono solo ascoltarlo perché ha assolutamente ragione il buon Vincenzo quando dice “vogliamo rimanere in questa zona di classifica” ma ancora di più quando mette in risalto che facendo gare come quella di Napoli “si deve alzare l’asticella…aggiungendo qualche ciliegina”. A buon intenditor…

La Signora in viola