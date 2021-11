BERARDI E NON SOLO, GIOCO D'ANTICIPO E PIANI B: LA STRATEGIA SUL MERCATO

In attesa di capire che ne sarà del futuro di Dusan Vlahovic, la Fiorentina sembra non voler farsi trovare impreparata in vista della prossima finestra di mercato invernale che aprirà il 4 gennaio. I dirigenti viola sono già a lavoro per trovare la strategia giusta nel caso in cui l'attaccante serbo dovesse lasciare le sponde dell'Arno. In ogni caso uno degli obiettivi primari resta senza dubbio l'esterno d'attacco. Il nome più caldo in questi ultimi giorni è tornato ad essere quello di Domenico Berardi, per il quale la Fiorentina semba disposta a fare carte false. Da quando il calciatore ha espresso qualche mese fa la volontà di cambiare aria, il pressing viola non è mai tramontato e il dg viola Joe Barone di recente è stato ad ossevarlo anche da vicino durante Sassuolo-Cagliari (CLICCA QUI).

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali oggi a Tutti Convocati ha detto esplicitamente che il giocatore non vorrà ceduto a gennaio, ma ha anche confermato l'interesse e la proposta ufficiale fatta dalla Fiorentina (che al momento però non sembra soddisfare le richieste): un'offerta importante che si aggira intorno ai 20 milioni di euro di parte fissa più altri 7 di bonus (fonte TMW), e che nel caso in cui le pretese del Sassuolo (30-35 milioni) si dovessero abbassare, allora potrebbe essere sufficiente per arrivare alla fumata bianca. Una trattativa ben avviata, ma che al momento sembra essere lontanissima dalla parola fine.

A dimostrazione del fatto che la Fiorentina ha cambiato totalmente strategia rispetto all'anno scorso, dove si dovette attendere gli ultimi giorni di mercato per vedere i primi movimenti, c'è anche il fatto che i dirigenti viola avrebbero già in pugno Jonathan Ikoné, esterno classe ’98 del Lille, che sarebbe l'alternativa perfetta nel caso in cui l'affare Berardi non dovesse andare in porto. Un piano A e un piano B che mostrano una Fiorentina con le idee chiare che, in attesa dell'arrivo anticipato di Rocco Commisso (LEGGI QUI), non vuole vanificare i sogni ambiziosi di raggiungere un obiettivo che soltanto qualche mese fa era sembrava proibitivo.