Beltran sempre più sul mercato. E la coda per l'argentino resta molto lunga

Sulle pagine di Firenzeviola.it oggi ha avuto molto risalto il punto della situazione - realizzato dalla nostra redazione - circa il futuro di Lucas Beltran: nelle ultime ore lo Zenit San Pietroburgo si è fatto avanti chiedendo informazioni a proposito del suo status all'interno della rosa, con la Fiorentina che ha chiaramente aperto alla cessione. Anche lo Spartak si sarebbe mosso, con i viola che vorrebbero provare a cederlo per la stessa cifra accettata recentemente dal Flamengo. I brasiliani, scottati dal no da parte dell'attaccante, non hanno però mollato del tutto la presa e nei prossimi giorni potrebbero tornare a farsi vivi con l'entourage del giocatore per capire se la sua volontà, vista la mancanza di spazio in viola, sia cambiata o meno.