FirenzeViola Il destino di Beltran è segnato: la sua cessione è una priorità. Il punto sull'argentino

vedi letture

La cessione di Lucas Beltran, dopo il recente no al Flamengo da parte dell'argentino, è in cima alla lista delle priorità della dirigenza viola. Il giocatore è finito fuori dai piani di Stefano Pioli, che lo ha lasciato in panchina sia nell'amichevole contro il Nottingham Forest sia in quella contro il Manchester United.

Una questione tattica

Il ruolo incerto da quando è arrivato in Italia e la necessità di avere giocatori con altre caratteristiche tra gli attaccanti a disposizione, spinge Beltran verso l'addio dopo due stagioni con poche luci, tante ombre e un equivoco tattico che non lo ha aiutato a crescere né con Italiano né con Palladino. La stessa sensazione deve averla provata Pioli una volta avuto a disposizione l'ex River Plate, tanto da valutare nel corso del ritiro inglese, la possibilità di lasciarlo partire.

Gli interessamenti dalla Russia

Nelle ultime ore lo Zenit San Pietroburgo si è fatto avanti chiedendo informazioni a proposito del suo status all'interno della rosa, con la Fiorentina che ha chiaramente aperto alla cessione. Anche lo Spartak si sarebbe mosso, con i viola che vorrebbero provare a cederlo per la stessa cifra accettata recentemente dal Flamengo. I brasiliani, scottati dal no da parte dell'attaccante, non hanno però mollato del tutto la presa e nei prossimi giorni potrebbero tornare a farsi vivi con l'entourage del giocatore per capire se la sua volontà, vista la mancanza di spazio in viola, sia cambiata o meno.

Tocca a Beltran

In ogni caso la sensazione è che adesso la palla sia quasi esclusivamente passata tra i piedi del giocatore, che nei prossimi giorni dovrà sfogliare la margherita e decidere cosa fare. Quasi impossibile che la Fiorentina decida di trattenerlo in rosa, anche perché nel frattempo i dirigenti stanno scandagliando il mercato alla ricerca del nome giusto da inserire in rosa. Un inserimento che potrebbe essere studiato anche con la formula del prestito, magari dirottando l'eventuale budget di mercato in altri settori del campo.

Destino segnato

Il destino di Beltran pare comunque segnato, con la Fiorentina che non vorrebbe arrivare agli ultimi giorni di mercato per concludere la sua cessione, anche per evitare eventuali giochi al ribasso da parte delle squadre interessate. È giusto ricordare come, al momento, nessuna squadra italiana si sia mossa concretamente per lui. Altro motivo per cui il giocatore potrebbe decidere da un momento all'altro di dire sì a una delle proposte internazionali ricevute in questi ultimi giorni.