BARONE, Rileggi tutti gli aggiornamenti sul live di FV

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, quest'oggi a Bergamo, è stato colpito da un malore ed è stato portato d’urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. La partita con l'Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi e c'è ansia per le condizioni del dirigente. Segui gli aggiornamenti di Firenzeviola.it direttamente da Milano:

23:00 - Si conclude qua il live di FirenzeViola.it. Sul sito i successivi aggiornamenti.

22:20 - La Fiorentina ha da poco reso note le condizioni di Joe Barone. Dopo il malore accusato oggi che ha portato al rinvio della gara con l'Atalanta, il direttore generale viola è stato prontamente soccorso da un’ambulanza che l’ha trasportato al San Raffaele di Milano, dove si trova tutt’ora. Secondo quanto riporta la Rai, Barone sarebbe stato operato al cuore, superando l’operazione e mostrandosi - come sottolineato nel comunicato della stessa Fiorentina - al momento in condizioni critiche ma stabili, aspettando ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani.

22:00 - Arriva un comunicato ufficiale della Fiorentina in merito alle condizioni di Joe Barone, direttore generale ricoverato al San Raffaele di Milano dopo il grave malore accusato oggi. Questa la nota diffusa dal club viola:

ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal Prof Zangrillo.

Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili. Barone è attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca. Un nuovo aggiornamento verrà diffuso nella giornata di domani.

21:09 - Anche il sindaco Dario Nardella, che è rimasto in attesa di notizie fin da quando si è saputo del malore, ha rivolto un messaggio di sostegno al dg Barone: "Forza Joe!" ha scritto sui social.

21:00 - Anche l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha rivolto un pensiero a Joe Barone: "Abbiamo appreso la brutta notizia che riguarda il collega Joe Barone e vogliamo manifestare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza a lui, alla famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento così difficile".

20:50 - Non sembra essere previsto, per il momento, un bollettino medico a proposito delle condizioni di salute del direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Secondo quanto appreso dai nostri inviati a Milano, nonostante la presenza all’ospedale San Raffaele della consorte del dg viola, ad ora non è previsto che venga fatta chiarezza in via ufficiale sullo stato del dirigente, in terapia intensiva fin da oggi pomeriggio.

20:37 - E' arrivata in questi minuti la moglie del direttore generale Joe Barone, Camilla: la consorte del dirigente viola è arrivata a Milano a bordo di un Van ed è stata portata all'interno dell'ospedale San Raffaele dal dottor Pengue e dal dirigente Ferrari.

20:34 - "Forza Joe! Siamo con te". Semplice ma eloquente messaggio dell'Associazione Davide Astori, che dai propri canali social si schiera apertamente al fianco del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, attualmente in rianimazione al San Raffaele di Milano dopo il malore patito oggi.

20:30 - ''Sono scosso dalla notizia del malore di Joe Barone, auguro al direttore generale viola di superare questo momento di difficoltà''. Lo ha detto all'ANSA il presidente della Figc Gabriele Gravina.

20:18 - Tutto il mondo del calcio è in apprensione per Joe Barone, le cui condizioni restano gravi, All'ospedale San Raffaele sono arrivati anche alcuni procuratori, in particolare Davide Lippi e Alessandro Moggi, due agenti molto vicini al dg viola e alla Fiorentina.

20:10 - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rivolto un in bocca al lupo al direttore generale Joe Barone, ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: "Un augurio di pronta guarigione a Joe Barone. Seguiamo costantemente la situazione e ci uniamo alla famiglia e al popolo viola nel desiderio di vederlo tornare al più presto in salute! Forza Joe!"

20:00 - Joe Barone sta continuando a combattere dall'ospedale San Raffaele di Milano. Come ormai noto, il direttore generale della Fiorentina è stato vittima di un malore in giornata che ha dato il là anche al rinvio del match contro l'Atalanta. La società viola, nelle vesti del ds Pradè, del tecnico Italiano e di alcuni giocatori è presente all'ospedale, dove, come appreso da FV, lo stesso Barone è in rianimazione, sotto l'osservazione del professor Alberto Zangrillo.

19:45 - Su Radio FirenzeViola tanti i messaggi di vicinanza per Joe Barone, figura spesso discussa per le scelte manageriali fatte negli ultimi mesi ma che, a leggere i messaggi arrivati in questi minuti, si è comunque guadagnata uno spazio nel cuore dei tifosi: "Forza direttore, ti abbracciamo forte. Tutti con te", scrive Monica, mentre Ale: "Niente scherzi direttore, vinci per noi!". "Torna presto con noi" ribadisce Lorenzo a nome del Viola Club Grosseto, allegando al messaggio una foto della visita del Dg viola in Maremma.

19:29 - Anche da Pozzallo, paese di origine di Joe Barone, arriva un messaggio di sostegno al dg Barone a firma del sindaco, attraverso un post sui social.

19:23 - Anche all’estero si dà spazio alla vicenda Joe Barone, dg viola in preda ad un malore che ha portato al rinvio di Atalanta-Fiorentina. “Il direttore generale della Fiorentina vittima di una crisi cardiaca, rinviato il match con l’Atalanta”, scrive L’Equipe sulle sue pagine online. “Atalanta-Fiorentina rinviata per grave malore del direttore”, puntualizza O Jogo in Portogallo. E ancora: "Rinviata Atalanta-Fiorentina: preoccupazione per il dg viola", la didascalia proposta da As in Spagna.

19:18 - Momenti di forte tensione ed apprensione al San Raffaele di Milano: all'esterno dell'ospedale in questi minuti si sono visti il ds Pradè, il responsabile delle comunicazioni Ferrari e il dottor Pengue.

19:10 - Anche l'ad della Lega De Siervo e il dirigente Butti sono accorsi al San Raffaele per sincerarsi delle condizioni di Barone.

19:06 - Anche Antonin Barak, centrocampista viola, ha raggiunto in questi minuti l'ospedale San Raffaele di Milano, dove da oggi pomeriggio si trova ricoverato il dg della Fiorentina Joe Barone per un malore accusato a Bergamo.

18:45 - Si dovrà probabilmente attendere l'arrivo della moglie del dg Barone, Camilla, presso l'ospedale di Milano per poter avere un bollettino medico legato alle condizioni di salute del dirigente viola: per questioni legate alla privacy, infatti, dovrà prima essere la famiglia a conoscere il reale stato di salute di Barone e le reali motivazioni che hanno portato al malore.

18:31 - In apertura di Novantesimo Minuto, in onda su Rai 2, sono arrivati altri dettagli in merito al malore accusato da Joe Barone. Come riferisce l'emittente, il dg viola - dopo aver patito il suddetto malore in albergo a Bergamo con la squadra - è stato soccorso velocemente, ma si è capito da subito che la situazione appariva molto grave. Con un'ambulanza attrezzata il direttore generale è stato trasportato prontamente al San Raffaele di Milano, dove si trova attualmente in rianimazione.

18:15 - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sarebbe in contatto diretto con lo staff della squadra.

18:02 - Secondo quanto riportato da Rai, al San Raffaele di Milano sono appena arrivati il capitano viola Cristiano Biraghi e una rappresentanza di calciatori e staff, tra cui Vincenzo Italiano.

17:51 - La sconvolgente notizia del malore di Joe Barone ha aperto anche un altro grande quesito che i dirigenti della Lega Serie A stanno provando già a sciogliere senza diversi problemi: quando verrà recuperata la partita? Ad aprile, infatti, entrambe le squadre avranno il calendario congestionato a causa dei numerosissimi impegni tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Così come sarebbe complicata la prima settimana di maggio se le due squadre dovessero approdare in semifinale delle rispettive coppe europee. Una data possibile sarebbe, dunque, intorno alla metà maggio.

17:40 - Ai microfoni di Dazn il tecnico del Milan Stefano Pioli detto: “Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a Joe Barone sperando possa rimettersi il prima possibile".

17.25 - Dopo l'annuncio da parte dello speaker del Gewiss Stadium del rinvio ufficiale della partita tra Atalanta e Fiorentina, i tifosi nerazzurri che già si erano assiepati sulle gradinate dello stadio hanno lasciato l'impianto tutti piuttosto straniti dal momento.

17:18 - In attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Joe Barone, è arrivato il comunicato della Fiorentina che ufficializza ulteriormente il rinvio della partita: "Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM".

17:05 - La Lega Serie A ha ufficialmente rinviato la gara tra Atalanta e Fiorentina

16.58 - Situazione di caos a Bergamo, dove Atalanta e Fiorentina erano già pronte a prendere posto al Gewiss Stadium per la partita delle ore 18. Come raccolto da Firenzeviola.it,il direttore generale viola Joe Barone, dopo essere partito con la squadra in treno ha avuto un malore ed è stato trasportato all'Ospedale San Raffaele di Milano in elicotttero, le condizioni restano da monitorare ma pare grave. Intanto allo stadio sono stati aperti i cancelli dopo che per diversi minuti i tifosi erano stati lasciati fuori nei parcheggi antistanti la struttura.

Notizia in aggiornamento