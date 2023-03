BARONE, La scuola Marescialli e una "Mercafir 2.0"

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il focus legato alle indiscrezioni rivelate dal Tgr Rai Toscana sulla visita della Fiorentina presso la scuola Marescialli di Firenze. Come spiegato dall'emittente, Joe Barone è stato alla Scuola Marescialli a Castello sabato scorso, ma ai più vicini ha spiegato, in poche parole, che la considera "un'altra Mercafir". La speranza è che tutto possa ripartire e che non si preveda l'allontanamento per due anni della squadra e della tifoseria viola dal Franchi.

