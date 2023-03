TGR TOSCANA, Barone a Castello. "Un'altra Mercafir"

FirenzeViola.it

Il TgR Rai Toscana fa il punto sulla questione Franchi e sulle reazioni di casa Fiorentina. Il club viola resta preoccupato per la situazione, anche se guarda agli sviluppi in silenzio pur tenendo un filo diretto con il sindaco di Firenze Dario Nardella. Il rapporto resta ottimo, così come la fiducia nei confronti del primo cittadino, però la società si sente parte lesa in tutta questa situazione.

Joe Barone è stato alla Scuola Marescialli a Castello sabato scorso, ma ai più vicini ha spiegato, in poche parole, che la considera "un'altra Mercafir". La speranza è che tutto possa ripartire e che non si preveda l'allontanamento per due anni della squadra e della tifoseria viola dal Franchi.

La Fiorentina chiarisce ai tifosi che glielo chiedono che non ha intenzione di mettere un euro sulla ristrutturazione. La realtà - conclude l'emittente - è che la porta non sarebbe completamente chiusa e certamente dipenderebbe dalla proposta del comune di Firenze, con un importante fattore "Il controllo".