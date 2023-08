AYROLDI, I precedenti fanno sorridere entrambi i club

Fonte: Niccolò Righi

Giovanni Ayroldi, nonostante la giovane età, è uno degli arbitri più tenuti in considerazione dall'AIA e dal designatore Rocchi, non a caso domani sera sarà subito chiamato ad un impegno importante, con Genoa-Fiorentina che si preannuncia una gara molto carica dal punto di vista emotivo.

I precedenti con il fischietto di Molfetta, seppur il campione sia esiguo, fanno ben sperare entrambe le squadre. La Fiorentina è stata arbitrata da Ayroldi in tre occasioni: le prime due durante la stagione 2021/22 videro una sconfitta per 1-0 all'Olimpico contro la Lazio, e una vittoria pirotecnica per 5-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia al Maradona contro il Napoli. Nella scorsa stagione, invece, i destini dei viola e di Ayroldi si sono incrociati in una sola occasione, durante la trentasettesima giornata al Franchi contro la Roma, vinta dalla Fiorentina per 2-1 con i gol sul finale di Jovic e Ikoné. Una sconfitta che, manco a dirlo, fece andare su tutte le furie il tecnico giallorosso José Mourinho, che optò per il silenzio stampa nel post partita. Anche il Genoa può dirsi soddisfatto dalla designazione, avendo raccolto bottino pieno nei due precedenti con l'arbitro pugliese, di cui l'ultimo datato 20 settembre 2020, quando i rossoblu strapazzarono a Marassi il Crotone imponendosi per 4-1.