AVANTI CON IL TURNOVER, TANTI CAMBI E JOVIC DAL 1'

L’ultima al Franchi, più un arrivederci alla seconda notte di passione che attende la Fiorentina che non un semplice saluto alla prossima stagione. L’occasione è buona per vedere le (discusse) maglie nuove, ma guai a ritrovarsi a fine stagione con ulteriori rimpianti per una classifica che oggi tiene fuori i viola dalla prossima stagione perchè lontani 2 punti dal Monza ottavo.

Di fronte a una Roma in pieno turnover e con la testa già proiettata a Budapest per la finale di Europa League di mercoledì prossimo è facile prevedere ampio turnover e un altro undici inedito come quello di Torino di una settimana fa. Con cambi in ogni reparto e spazio per chi all’Olimpico è rimasto a sedere in panchina, a cominciare da Cerofolini che dovrebbe trovare una nuova maglia da titolare concedendo riposo a Terracciano.

Nella linea a quattro poi Venuti e Terzic presidieranno le fasce con Igor e più Quarta che Milenkovic, mentre Mandragora ritroverà spazio accanto a Duncan in un 4231 completato da Kouamè, Barak e Brekalo dietro a Jovic. In casa Roma le intenzioni di Mourinho sono chiare, il portoghese non si prenderà rischi e darà spazio a chi si è visto meno e a chi spera di mettersi in mostra, da Svilar in porta a Keramitsis, Missori e Bove con Solbakken ed El Shaarawy dietro a Belotti, visto che il campionato per i giallorossi viene inevitabilmente dopo la speranza di vincere un’altra coppa dopo la Conference dell’anno scorso.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini, Venuti, Igor, Quarta, Terzic, Duncan, Mandragora, Kouamè, Barak, Brekalo, Jovic

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Llorente, Keramitsis, Ibanez, Missori, Bove, Camara, Zalewski, Solbakken, El Shaarawy, Belotti