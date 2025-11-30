Atalanta-Fiorentina 2-0, Kean nervoso, prende anche un giallo

Atalanta-Fiorentina 2-0, Kean nervoso, prende anche un gialloFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:41Notizie di FV
di Redazione FV

Il brutto momento della Fiorentina, che perde 2-0 a Bergamo, è anche nella partita di Kean che dopo il palo rimedia un giallo all'83' per un fallo su un avversario.