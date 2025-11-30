FirenzeViola

Atalanta-Fiorentina 1-0, Kossounou beffa i viola alla fine dei primi 45'

Atalanta-Fiorentina 1-0, Kossounou beffa i viola alla fine dei primi 45'
di Lorenzo Della Giovampaola

Termina con l'Atalanta in vantaggio per 1-0 il primo tempo della New Balance Arena tra i nerazzurri e la Fiorentina di Paolo Vanoli. La squadra viola esce da questi primi 45 minuti di gioco sotto nel punteggio ma anche con tanti rammarichi per una prima metà di gara giocata alla pari della squadra di casa almeno dal punto di vista delle occasioni create. L'episodio chiave è arrivato al 41'. quando De Ketelaere sulla destra scarica un pallone a rimorchio per Kossounou che di prima intenzione con il destro nel tentativo di crossare trova una traiettoria che scavalca De Gea e lo batte sul secondo palo. 