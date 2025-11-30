Atalanta-Fiorentina 2-0, doppio cambio: dentro Fortini e Gudmundsson

Atalanta-Fiorentina 2-0, doppio cambio: dentro Fortini e GudmundssonFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:21Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Al 62' primi cambi per la Fiorentina, con Vanoli che richiama Dodo non al meglio dopo l'infortunio e Fagioli. Al posto del brasiliano entra Fortini mentre al posto del regista entra Gudmundsson che porta cambiamenti nella mediana.