Atalanta-Fiorentina 1-0, occasione per Kean ma Carnesecchi devia

Atalanta-Fiorentina 1-0, occasione per Kean ma Carnesecchi deviaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:04Notizie di FV
di Redazione FV

In avvio di ripresa un'azione impostata da Ranieri con molta caparbia porta ad un cross al centro er Kean che però non gira bene la palla e Carnesecchi non ha difficoltà.