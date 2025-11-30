Atalanta-Fiorentina 2-0, giallo per Pongracic: salterà gara con il Sassuolo

Atalanta-Fiorentina 2-0, giallo per Pongracic: salterà gara con il SassuoloFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:16Notizie di FV
di Redazione FV

Al 58' duello tra De Ketelaere e Pongracic che nel corpo a corpo si innervosisce e spinge il bnerazzurro. Marcenaro gli mostra il cartellino giallo che, diffidato, gli costerà la prossima gara contro il Sassuolo.