Atalanta-Fiorentina 0-0, doppia parata su Kean e Piccoli

Atalanta-Fiorentina 0-0, doppia parata su Kean e PiccoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:05Notizie di FV
di Redazione FV

Dopo 4 minuti due squilli della Fiorentina grazie all'iniziativa di Kean che sul filo del fuorigioco attacca la profondità e tira, c'è una prima deviazione di un difensore con la palla che arriva a Piccoli ma ancora Carnesecchi è ben messo e para.