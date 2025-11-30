Atalanta-Fiorentina 1-0, termina il primo tempo alla New Balance Arena
INTERVALLO
45'+1'- Termina sul risultato di 1-0 il primo tempo tra Atalanta e Fiorentina.
45'- Segnalato 1 minuto di recupero.
45'- Fiorentina che dopo il gol fortunoso dell'Atalanta balla in difesa. Errore in impostazione dei viola, recupero palla dei nerazzurri che portano a calciare dal limite dell'area Lookman. Il destro del nigeriano termina però fuori anche se non di molto alla sinistra di De Gea.
41'- Gol dell'Atalanta. Tentativo di cross dalla trequarti di destra di Kossounou che diventa di fatto una conclusione in porta e beffa De Gea sul secondo palo.
38'- Colpo di testa di Djimsiti su una punizione in trequarti offensiva dell'Atalanta che termina sopra la traversa della porta difesa da De Gea.
37'- Risponde subito l'Atalanta! Azione personale di De Ketelaere che calcia di sinistro dal limite sul secondo palo. Bravo De Gea a respingere a mano aperta.
36'- Occasione Fiorentina! Imbucata di Sohm per Piccoli che dal limite sinistro dell'area piccola calcia incrociando con il mancino trovando la parata di piede di Carnesecchi.
31'- Azione personale di De Ketelaere che salta due avversari e calcia verso la porta di De Gea. Il suo tiro però è ribattuto dalla difesa viola.
30'- Bella palla in verticale di Fagioli per Parisi che dalla sinistra si incunea in area di rigore ma non riesce a crossare al centro il pallone per la chiusura della difesa dell'Atalanta.
27'- Occasione Atalanta! Lookman imbuca dal limite dell'area di rigore per Zappacosta che da posizione defilata prova a battere sul primo palo De Gea, bravo ad opporsi con i piedi e a salvare la Fiorentina dall'1-0.
25'- Bella percussione palla al piede di Pongracic che arriva al limite dell'area dell'Atalanta ma sbaglia l'imbucata per Kean con il suo filtrante che arriva direttamente tra le braccia di Carnesecchi.
24'- Fiorentina che sta provando a prendere campo con il palleggio ma non riesce ancora a trovare la via giusta per rendersi pericolosa.
20'- Imbucata di Pablo Mari sulla sinistra per l'inserimento in area di Sohm che colpisce malissimo e spedisce il pallone sul fondo.
18'- Uno contro uno in area di rigore di Lookman con Pongracic. Il difensore viola tiene botta e mette in angolo.
17'- Prova riaffacciarsi nella metà campo avversaria la Fiorentina con Dodo il cui traversone di mancino è però troppo lungo per i compagni e termina sul fondo.
16'- Sinistro debole e senza pretese da fuori area di Koussounou che non impensierisce De Gea e termina sul fondo.
13'- Ancora Atalanta! Destro da fuori di De Ketelaere respinto a mano aperta lateralmente da De Gea.
12'- Altra conclusione dell'Atalanta che prova a spingere offensivamente. Scamacca servito da De Ketelaere calcia forte ma centrale, facile la parata per De Gea.
10'- Traversone dalla destra di Bellanova ben controllato dalla difesa della Fiorentina che si appoggia a De Gea ed evita qualsiasi pericolo.
8'- Conclusione in area di rigore di Koussounou respinta dalla difesa viola.
7'- Atalanta che prova ad alzare il ritmo, Lookman imbeccato da De Ketelaere non controlla bene in area di rigore e per fortuna dei viola perde il possesso.
4'- Doppia occasione Fiorentina!!! Palla in verticale per Kean che a tu per tu con Carnesecchi si vede rimpallare la conclusione poi respinta dal portiere della Dea. Sulla respinta si avventa Piccoli che trova il secondo miracolo consecutivo del portiere nerazzurro.
2'- Giro palla Fiorentina e pressione alta da parte della squadra di casa.
1'- Partiti, è iniziata Atalanta-Fiorentina!
18:00 - Formazioni in campo, è tutto pronto! A breve il via.
17:55 - Ci siamo, le squadre stanno scendendo in campo, tra poco inizierà il match tra Atalanta e Fiorentina!
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
La Fiorentina si rituffa sul campionato dopo la sconfitta di giovedì in Conference League contro l’AEK Atene. La squadra di Vanoli affronterà alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta dell’ex tecnico viola Raffaele Palladino, con l'bbiettivo di portare a casa punti che gli permetterebbero di distanziare all’ultimo posto il Verona di Zanetti. Su FirenzeViola.it il racconto scritto del match, su Radio FirenzeViola la radiocronaca.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati