Atalanta-Fiorentina 1-0, Kossounou tutto solo beffa De Gea con un tiro-cross
Fiorentina sfortunata al 41' quando De Ketelaere dalla destra serve Kossounou che tutto solo prova un tiro cross che finisce direttamente in rete.
