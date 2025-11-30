Atalanta-Fiorentina 1-0, Kossounou tutto solo beffa De Gea con un tiro-cross

Oggi alle 18:41
Fiorentina sfortunata al 41' quando De Ketelaere dalla destra serve Kossounou che tutto solo prova un tiro cross che finisce direttamente in rete.