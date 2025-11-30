Atalanta-Fiorentina 0-0, Carnesecchi prima e Dea poi ancora protagonisti

Ancora 0-0 tra Atalanta e Fiorentina ma al 35' entrambe le squadre hanno avuto un'occasione d'oro. Prima è Piccoli, servito in profondità, a tirare in porta ma lo fa poco convinto e Carnesecchi para poi l'azione prosegue ma il pallone finisce fuori. Sul ribaltamento di fronte De Ketelaere ha la meglio su Ranieri e prova a sorprendere De Gea che si distende e para.