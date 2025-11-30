Atalanta-Fiorentina 0-0, De Gea decisivo con due interventi
FirenzeViola.it
Due errori difensivi si Ranieri e di Dodo nel giro di un minuto dal 10' ha messo prima Scamacca poi De Ketelaere in condizione di tirare. Due tiri molto pericolosi ma in entrambi i casi De Gea è stato decisivo.
Pubblicità
Notizie di FV
L’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmettodi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Dodo a destra, Fagioli in regia. Piccoli-Kean davanti
Copertina
Alberto PolverosiCon Vanoli il primo passo indietro (con Pioli no, perché non c’erano mai stati passi in avanti…). Dzeko è una delusione, non solo per le parole, ma soprattutto per il rendimento. Domani a Bergamo sperando che il calcio non sia logico
Luca CalamaiUna Fiorentina imbarazzante. Serve una rivoluzione tattica: difesa a quattro, 4 centrocampisti e Piccoli con Kean. Basta con Gud. Via Fagioli. Nel mercato invernale almeno tre acquisti di livello
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com