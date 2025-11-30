Atalanta-Fiorentina 0-0, De Gea decisivo con due interventi

Due errori difensivi si Ranieri e di Dodo nel giro di un minuto dal 10' ha messo prima Scamacca poi De Ketelaere in condizione di tirare. Due tiri molto pericolosi ma in entrambi i casi De Gea è stato decisivo.