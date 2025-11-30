È Parisi il migliore in campo di Fiorentina-AEK per i lettori di Firenzeviola
È Fabiano Parisi il giocatore della Fiorentina che ha preso più voti per la partita contro l'AEK Atene nel consueto sondaggio sul migliore in campo. L'esterno mancino ha raccolto il 40% delle preferenze battendo ogni altro compagno, visto che secondo e terzo sono arrivati De Gea e Fortini rispettivamente con il 18% e il 17%. Nella notte buia di Conference, l'unica luce che sembra aver brillato è quella di Parisi. Questa la votazione nel dettaglio:
De Gea 18.37 %
Pongracic 1.22 %
Comuzzo 3.27 %
Ranieri 0.82 %
Fortini 17.55 %
Mandragora 0.82 %
Nicolussi Caviglia 0 %
Ndour 0 %
Parisi 40.41 %
Gudmundsson 2.45 %
Dzeko 1.22 %
Kean 1.22 %
Fazzini 5.31 %
Viti 0.41 %
Fagioli 0.82 %
Kouadio 6.12 %
