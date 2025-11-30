È Parisi il migliore in campo di Fiorentina-AEK per i lettori di Firenzeviola

È Fabiano Parisi il giocatore della Fiorentina che ha preso più voti per la partita contro l'AEK Atene nel consueto sondaggio sul migliore in campo. L'esterno mancino ha raccolto il 40% delle preferenze battendo ogni altro compagno, visto che secondo e terzo sono arrivati De Gea e Fortini rispettivamente con il 18% e il 17%. Nella notte buia di Conference, l'unica luce che sembra aver brillato è quella di Parisi. Questa la votazione nel dettaglio:

De Gea 18.37 %

Pongracic 1.22 %

Comuzzo 3.27 %

Ranieri 0.82 %

Fortini 17.55 %

Mandragora 0.82 %

Nicolussi Caviglia 0 %

Ndour 0 %

Parisi 40.41 %

Gudmundsson 2.45 %

Dzeko 1.22 %

Kean 1.22 %

Fazzini 5.31 %

Viti 0.41 %

Fagioli 0.82 %

Kouadio 6.12 %