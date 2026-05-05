Aspettando Kean. Domani al Viola Park, ecco quando può rientrare
La giornata successiva la sconfitta della Fiorentina a Roma racconta un Moise Kean che non è ancora tornato ad allenarsi dopo il permesso concesso dal club per la nascita del secondo-genito. L'attaccante classe 2000, che comunque a Roma non ci sarebbe stato, è atteso domani al centro sportivo per proseguire nelle terapie per guarire dal problema alla tibia e tornare in campo entro la fine del campionato.
Quando può tornare Kean
Ammesso che il calciatore andrà valutato dallo staff medico dopo che ha continuato le terapie anche in questi giorni di permesso, c'è un piccolissimo spiraglio che possa recuperare già contro il Genoa, anche se è molto improbabile. Qualche chance in più di recupero invece con la Juventus per la penultima di campionato, gara messa nel mirino da Kean. Intanto domenica dovrebbe tornare Piccoli che si candida dunque a una maglia dal 1' per guidare l'attacco viola.
Leggi anche: "Con il Genoa attacco da valutare: Kean rientra domani, Piccoli ci prova"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati