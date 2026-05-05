FirenzeViola Con il Genoa attacco da valutare: Kean rientra domani, Piccoli ci prova

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Fallito il match point offerto dalla Cremonese alla Fiorentina a Roma (sarebbe bastato un punto per uscire salvi dall'Olimpico), l'obiettivo è vincere con il Genoa domenica in casa. Basterebbe il pari anche in questa occasione, con il Genoa già matematicamente certo della A, ma per recuperare la faccia persa a Roma davanti al proprio pubblico la Fiorentina è attesa a cercare (quanto meno provarci) i tre punti. Non sarà l'ultima in casa (che sarà invece conro l'Atalanta tra tre settimane) ma la squadra ha bisogno di dimostrare che c'è ancora.

Kean rientra da babbo-bis

Vanoli potrebbe recuperare anche le pedine mancanti in attacco. Kean rientra stasera a Firenze e domani sarà al Viola Park per riprendere le terapie ed essere valutato. Il suo permesso si è prolungato perché il bambino è nato un po' più tardi del previsto. Di sicuro le tabelle di marcia in questo caso non sono mai definitive perciò l'attaccante ha goduto di un giorno in più, in cui però non ha smesso di lavorare. Il giocatore sta attraversando un momento difficile, per via dell'infortunio e non solo, tra il caso Pengwuin e un secondo figlio lontano; con passi falsi, assenze e permessi che sente minare anche l'affetto che Firenze finora gli aveva tributato. A tre gare dal termine della stagione il piatto piange e Kean dovrà stabilire il proprio futuro con la dirigenza.

Piccoli scalpita

Domani nuova valutazione anche per Roberto Piccoli per capire se domenica potrà essere della partita. L'attaccante ha lavorato anche durante i giorni liberi della squadra, compreso oggi, con l'obiettivo di recuperare. Piccoli vuole esserci per sancire quella salvezza così complicata da ottenere e dimostrare che la Fiorentina può puntare su di lui. Pensieri tardivi certo, ma il giocatore non si è mai tirato indietro facendo però "a botte" con il gol: è soprattutto con la rete che deve ritrovare il feeling.

Gud e Braschi le alternative

In caso di forfait (ma c'è ottimismo che almeno l'ex Cagliari possa farcela) le alternative sono il solito Gudmundsson (benino col Sassuolo, impalpabile con la Roma: comunque si è messo a disposizione in un ruolo non suo) o Braschi che forse tra tutti è quello che gioca con più fame, come ha dimostrato il legno appena entrato all'Olimpico.