Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Salvati, vecchia Viola! Da seconda a ultima nel giro di un anno. Firenze, incubo B

La Gazzetta dello Sport: "Viola, come ne esci?

La Repubblica: "Dzeko dai tifosi, la Fiorentina rischia una multa".

La Nazione: "Sos Fiorentina. 6 in corsa se..."

Tuttosport: "Possibile inchiesta su Dzeko. La Fiorentina si dice tranquilla".