Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta

vedi letture

La Fiorentina inizia oggi il suo programma d'avvicinamento alla partita di sabato sera contro il Sassuolo. Dopo la giornata di riposa concessa ieri da Vanoli ai suoi giocatori, oggi tutti convocati per l'allenamento al Viola Park, anzi per gli allenamenti perché oggi è prevista una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio. Da valutare le condizioni di Fazzini, di Gosens e quelle di chi ha giocato a Bergamo.