ARGENTINA, La gioia dei tre viola campioni d'America

Non solo Italia, alle 2 di notte gli appassionati di calcio sudamericano hanno potuto assistere alla bella sfida tra Brasile e l'Argentina di Coppa America. E a vincere sono stati gli albicelesti che annoverano ben tre viola: Pezzella, Nico Gonzalez e Quarta. Durante la partita c'è stato spazio solo per i primi due ma tutti e tre hanno comunque giocato alcune partite da titolari prima della finale. 1-0 il risultato con gol di Di Maria che ha fatto piangere Neymar ed esplodere di gioia gli argentini, con la festa proseguita per tutta la giornata. Per loro anche i complimenti della Fiorentina e dei tanti tifosi viola che hanno letto con piacere le notizie sulla vittoria argentina.

