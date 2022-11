INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER DODO NIENTE DI GRAVE: PRONTO AL RIENTRO A causa di un infortunio muscolare, il terzino brasiliano Dodò era uscito dopo soli 18 minuti nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, lasciando il suo posto a Venuti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it si tratterebbe però, per fortuna, di... A causa di un infortunio muscolare, il terzino brasiliano Dodò era uscito dopo soli 18 minuti nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, lasciando il suo posto a Venuti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it si tratterebbe però, per fortuna, di... NOTIZIE DI FV QUELL'ATTRAZIONE DI CUORE CHE PORTA A UNA DELUSIONE...MONDIALE Pare brutto dire che dei Mondiali mi importa poco? La considerazione non è neanche dettata dalla mancanza della Nazionale italiana in Qatar perché, essendo grandicella, appartengo alla categoria di quelli che non dimenticano quanto successo all’epoca del... Pare brutto dire che dei Mondiali mi importa poco? La considerazione non è neanche dettata dalla mancanza della Nazionale italiana in Qatar perché, essendo grandicella, appartengo alla categoria di quelli che non dimenticano quanto successo all’epoca del... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi