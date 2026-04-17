Allenamento: Brescianini verso il recupero, gli altri ancora a parte

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Questa mattina la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park per una seduta di allenamento in vista della gara con il Lecce, dopo la vittoria (purtroppo inutile ai fini della qualificazione alla semifinale di Conference) con il Crystal Palace. Per chi è sceso in campo ieri l'allenamento è stato solo di scarico, mentre gli altri si sono allenati anche sul campo. La buona notizia è il recupero di Marco Brescianini, out con la Lazio per un risentimento muscolare all’adduttore, che ha fatto praticamente tutto con il gruppo.

Il centrocampista ieri era invece in tribuna per l'esclusione dalla lista Uefa al pari di Lezzerini e Rugani. Ancora a parte invece Fortini, Parisi e Kean. Quest'ultimo sta recuperando anche da un attacco influenzale che, a detta di Vanoli, ieri lo ha fatto rimanere a casa e non venire al Franchi.