De Gea, gli xG evitati sono un campanello d'allarme. E il futuro è da valutare

La sconfitta contro il Como ha riportato sotto i riflettori anche il rendimento di David De Gea. L'errore sul tiro di Douvikas, valso il definitivo 3-1, si aggiunge a quello commesso a Genova contro il Genoa, in una fase della stagione in cui la Fiorentina fatica a trovare risultati e certezze. Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, il portiere spagnolo è in fondo alla classifica degli xG evitati, un indicatore che misura la differenza tra le reti effettivamente subite e quelle attese in base alla qualità dei tiri affrontati: un saldo positivo indica i gol salvati, uno negativo quelli incassati in più rispetto alle attese.

Il dato di De Gea è pari a -3,4* mentre il migliore è Palmisani del Frosinone, con un saldo positivo di 4,5. Secondo questa statistica, il portiere viola ha subito circa tre gol e mezzo in più rispetto a quelli attesi. Un rendimento che contribuisce a spiegare le difficoltà difensive della squadra, pur dovendo considerare anche l'instabilità dell'intero reparto arretrato. De Gea, che negli anni scorsi era stato spesso un punto di forza della Fiorentina, non sarebbe comunque al momento in discussione: alle sue spalle c'è Oliver Christensen, alternativa che non offre particolari garanzie ad alto livello.

Lo scenario potrebbe però cambiare in prospettiva, scrive il Corriere. Il contratto dello spagnolo, che percepisce circa tre milioni di euro netti a stagione, rappresenta un costo significativo per il club. Tra le possibilità per il futuro, il quotidiano segnala l'argentino Santiago Beltran, portiere del River Plate sul quale la Fiorentina avrebbe già effettuato alcuni sondaggi, e Tommaso Martinelli, classe 2006 attualmente in prestito all'Avellino e considerato una possibile soluzione interna per il futuro della porta viola.

