Al 76' di Milan-Fiorentina tocca a Piccoli. Entra al posto di Kean

Al 76' di Milan-Fiorentina tocca a Piccoli. Entra al posto di KeanFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:22Notizie di FV
di Redazione FV

A circa un quarto d'ora dalla fine, Pioli decide di togliere Moise Kean per inserire Roberto Piccoli. Cambio della guardia in attacco al 76' di Milan-Fiorentina sul punteggio di 1-1, con l'ex Cagliari che prenderà posto al fianco di Gudmundsson davanti per il finale.