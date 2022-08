A UN PASSO DAL VIA

Molto, se non tutto, da decidere nel corso della settimana che si apre. Se il periodo farebbe pensare al tipico assalto alle spiagge il calcio italiano si prepara alla sua apertura anticipata, antipasto di una stagione del tutto inedita per la maxi sosta in arrivo a metà novembre. Mentre i risultati dei viola lasciano spazio a qualche discussione sono poche le altre che sorridono, segno che un po’ per tutti il precampionato si porta dietro le sue difficoltà.

Ma nella settimana che accompagnerà i viola all’esordio casalingo contro la Cremonese sono molti i motivi di interesse, oltre quanto emerso dal campo nelle ultime tre amichevoli. Dal rinnovo di Milenkovic che prende corpo all’inseguimento del mediano di qualità fino al ritorno del presidente Commisso per la Fiorentina si preannunciano giornate decisive, anche in uscita a giudicare dall’affare apparecchiato con lo Spezia per la cessione di Dragowski.

Giorni nei quali valutare anche le condizioni di Duncan e Nico Gonzalez usciti malconci dalle gare con Qatar e Betis, anche per modellare la prima formazione dell’anno alla luce del successivo impegno europeo. Giovedì i viola conosceranno la certezza dell’avversario nel preliminare di Conference e aspettarsi il Twente pare il minimo dopo il 3-1 esterno nella gara d’andata. Un altro tassello che andrà a sistemarsi prima che si accenda il semaforo verde su una stagione che tutti i tifosi viola si augurano sia all’altezza dell’ultimo campionato.