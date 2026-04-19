A Lecce per mettere fine alla lotta salvezza. Poi Grosso osservato speciale
FirenzeViola.it
Per la Fiorentina tre punti domani sera a Lecce darebbero una sorta di bonus e metterebbero al sicuro da un calendario che nel finale diventa complicato. Nel prossimo turno la squadra viola ospita in realtà un Sassuolo apparentemente tranquillo, ma con in panchina un allenatore, Fabio Grosso, che è accostato proprio ai viola e vorrà dunque fare bene anche per continuare a stupire e, perché no, lottare per un insperato posto Europa che non si sa mai con la Coppa Italia che magari libera un posto last minute (al momento è una corsa molto affollata, intendiamoci, ma tentar non nuoce mai). Questo uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it.
Leggi anche: Fiorentina a Lecce per un bonus in vista di un calendario più complicato
Pubblicità
Notizie di FV
Viola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Viola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosa
Copertina
Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni: ancora out Kean e Parisi tocca a Piccoli con Gud e Solomon, dietro c'è Rugani
Tommaso LoretoE' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commisso
Alberto PolverosiA Lecce i viola devono confermare quanto di buono hanno fatto contro il Palace. Firenze discute la conferma o meno di Vanoli, che ha fatto un ottimo lavoro. E poi ricordiamoci i giudizi sui predecessori...
Luca CalamaiQuattro anni di Conference senza riuscire a vincerla: che delusione. Commisso deve indicare l’obiettivo per la prossima stagione. Quanti soldi sono a disposizione per il mercato? Sarri la scelta giusta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com