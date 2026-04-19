A Lecce per mettere fine alla lotta salvezza. Poi Grosso osservato speciale

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Per la Fiorentina tre punti domani sera a Lecce darebbero una sorta di bonus e metterebbero al sicuro da un calendario che nel finale diventa complicato. Nel prossimo turno la squadra viola ospita in realtà un Sassuolo apparentemente tranquillo, ma con in panchina un allenatore, Fabio Grosso, che è accostato proprio ai viola e vorrà dunque fare bene anche per continuare a stupire e, perché no, lottare per un insperato posto Europa che non si sa mai con la Coppa Italia che magari libera un posto last minute (al momento è una corsa molto affollata, intendiamoci, ma tentar non nuoce mai). Questo uno dei focus più letti oggi su Firenzeviola.it.