Sottil, dalla panchina del Franchi all'assenza di domani, ma a giugno tornerà viola

Sottil, dalla panchina del Franchi all'assenza di domani, ma a giugno tornerà violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:40Notizie di FV
di Luciana Magistrato

L'esterno viola in prestito in Salento, Riccardo Sottil, salterà ancora la Fiorentina. Con la maglia del Lecce all'andata (quando la squadra giallorossa espugnò il Franchi) è rimasto in panchina per 90' anche perché rientrato da un infortunio muscolare, mentre in questa occasione non è riuscito a recuperare da una lombalgia, dopo tre gare di assenza.

Gli infortuni dunque hanno condizionato la sua stagione con uno score che piange miseria, con un solo gol e due assist in 1072 minuti giocati in 21 partite. A giugno tornerà a Firenze, essendo in prestito secco, con un altro anno di contratto e lì Paratici e l'allenatore (chiunque sia) con l'entourage del giocatore dovranno decidere il da farsi.