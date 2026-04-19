Sottil, dalla panchina del Franchi all'assenza di domani, ma a giugno tornerà viola

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L'esterno viola in prestito in Salento, Riccardo Sottil, salterà ancora la Fiorentina. Con la maglia del Lecce all'andata (quando la squadra giallorossa espugnò il Franchi) è rimasto in panchina per 90' anche perché rientrato da un infortunio muscolare, mentre in questa occasione non è riuscito a recuperare da una lombalgia, dopo tre gare di assenza.

Gli infortuni dunque hanno condizionato la sua stagione con uno score che piange miseria, con un solo gol e due assist in 1072 minuti giocati in 21 partite. A giugno tornerà a Firenze, essendo in prestito secco, con un altro anno di contratto e lì Paratici e l'allenatore (chiunque sia) con l'entourage del giocatore dovranno decidere il da farsi.