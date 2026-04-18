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Top FV, Ndour migliore in campo contro il Crystal Palace. Battuto di poco Solomon
È stato Cher Ndour il migliore in campo della Fiorentina contro il Crystal Palace secondo i lettori di Firenzeviola.it. Il centrocampista viola, autore del gol del 2-1, ha preso il 30% dei voti totali battendo di pochissimo il secondo classificato, Manor Solomon: l'israeliano raccoglie oltre il 27% dei voti. Sul gradino più basso del podio invece Albert Gudmundsson con il 14%. Questi i voti nel dettaglio:
De Gea 0.94 %
Pongracic 3.22 %
Comuzzo 0.54 %
Ranieri 1.74 %
Gosens 0.67 %
Harrison 8.85 %
Mandragora 7.51 %
Fagioli 0.67 %
Gudmundsson 14.08 %
Piccoli 1.07 %
Solomon 27.75 %
Ndour 30.83 %
Fazzini 0.54 %
Balbo 0.8 %
Fabbian 0.27 %
Kouadio 0.54 %
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