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Top FV, Ndour migliore in campo contro il Crystal Palace. Battuto di poco Solomon

Top FV, Ndour migliore in campo contro il Crystal Palace. Battuto di poco Solomon
Oggi alle 21:00Notizie di FV
di Redazione FV

È stato Cher Ndour il migliore in campo della Fiorentina contro il Crystal Palace secondo i lettori di Firenzeviola.it. Il centrocampista viola, autore del gol del 2-1, ha preso il 30% dei voti totali battendo di pochissimo il secondo classificato, Manor Solomon: l'israeliano raccoglie oltre il 27% dei voti. Sul gradino più basso del podio invece Albert Gudmundsson con il 14%. Questi i voti nel dettaglio:

De Gea 0.94 %

Pongracic 3.22 %

Comuzzo 0.54 %

Ranieri 1.74 %

Gosens 0.67 %

Harrison 8.85 %

Mandragora 7.51 %

Fagioli 0.67 %

Gudmundsson 14.08 %

Piccoli 1.07 %

Solomon 27.75 %

Ndour 30.83 %

Fazzini 0.54 %

Balbo 0.8 %

Fabbian 0.27 %

Kouadio 0.54 %