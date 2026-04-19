Dodo e un futuro tutto da definire. Ma l'anno prossimo servirà un suo vice

vedi letture

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato a Dodo e al suo futuro. In attesa di capire anche a livello contrattuale quale sarà il futuro di Dodo (il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2027), sarà fondamentale per la Fiorentina individuare in vista della prossima stagione un profilo che possa prendere le veci o da titolare (in questo caso, ovviamente la caratura deve essere più elevata) o da alternativa, di quello che nonostante tutto resta uno dei titolari inamovibili di questa squadra e che già a partire dal match di domani sera in casa del Lecce riprendere il suo posto a destra tra i titolari.