Un freddo richiamo alla realtà è stato l’esercizio migliore per riprendersi dal pareggio di Frosinone. Se al fischio finale il solo punto incamerato non poteva che avere il sapore di un contentino, qualche ora più tardi la valutazione del momento viola si fa certamente meno drastica, fosse solo per un raffronto con la passata stagione che di questi tempi vede molto più sorridenti gli uomini di Italiano rispetto a un anno fa.

Così una volta digerita la delusione di una vittoria che la Fiorentina non ha saputo cogliere, andrà tenuto bene a mente il percorso fin qui fatto, tanto più alla luce di problemi e inconvenienti che non hanno certamente reso la strada in discesa. Mentre si attende - con apprensione - un responso sulla caviglia di Biraghi gli stop di Mina e Dodò hanno già scoperchiato i problemi difensivi, quanto all’attacco il responso numerico parla più chiaro di qualsiasi altro dato.

In uno scenario del genere il fatto che i viola abbiano comunque tenuto la testa sopra il pelo dell’acqua, ritrovandosi oggi comunque in zona europea, non può che essere un aspetto positivo, sorta di premessa a quel che potrebbe avvenire se qualcuno dei problemi di cui sopra dovesse trovare soluzione. Sotto questo profilo soprattutto Italiano dovrà trovare una nuova quadratura per un attacco nel quale il solo Nico trova la porta, magari seguendo la corrente più gettonata di questi tempi che vede avanzare sempre più la candidatura di Beltran al posto di Nzola.

Il dualismo al centro dell’attacco resta uno dei temi nevralgici della stagione, e se da un lato era auspicabile la scelta netta da parte del tecnico adesso la sensazione diffusa è che sia arrivato il tempo di concedere più tempo e spazio all’argentino, per mille motivi non ultimo l’investimento da parte del club. Una richiesta quasi a furor di popolo che già si proietta verso lunedì e la gara del Franchi contro il Cagliari, quando c’è da scommettere che molti si augurano di vedere cambiamenti nella formazione iniziale rispetto a giovedì sera.