Amir Richardson al Le Havre: ecco le prime foto del ritorno in Francia
Confermate le indiscrezioni di Firenzeviola.it degli scorsi giorni, Amir Richardson è tornato in Francia, direzione Le Havre. Il club transalpino ha trovato l'accordo con la Fiorentina per il trasferimento del calciatore 24enne reduce dal prestito al Copenhagen senza mai convincere a Firenze dopo il trasferimento da circa 10 milioni di euro avvenuto solo due anni fa dal Reims.
Sotto contratto con i viola fino al 2029, l'accordo sarebbe arrivato per il prestito con diritto di riscatto fissato attorno agli 8 milioni di euro. Il nazionale marocchino è stato convinto dal direttore sportivo Demba Ba e dall'allenatore Didier Digard che la soluzione migliore fosse il ritorno al Le Havre, club con cui aveva cominciato l'avventura tra i professionisti. Per il classe 2002 già le prime foto in maglia Le Haver, postate sui social.
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