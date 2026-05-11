Dagli inviati
15esima edizione del Torneo Ballerini: tanti ex viola all'evento di presentazione
All'Impruneta va in scena la presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini. Una serata all'insegna di tante personalità del mondo del calcio toscano, evento in cui sono presenti l'ex presidente della Fiorentina Gino Salica e tanti ex viola, oltre alla famiglia di Davide Astori. Ecco le foto della serata:
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaSerie B Femminile: sfuma il sogno di Rodolfo Vanoli e della Salernitana Women ai play-off
Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può piùdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
Copertina
FirenzeViolaDi Livio: "Contestazione giusta, nessuno ha la coscienza a posto. Kean? Per me si è fatto fuori da solo"
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com