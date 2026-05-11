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15esima edizione del Torneo Ballerini: tanti ex viola all'evento di presentazione

15esima edizione del Torneo Ballerini: tanti ex viola all'evento di presentazione
Oggi alle 21:00Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi e Sofia Ferreri

All'Impruneta va in scena la presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini. Una serata all'insegna di tante personalità del mondo del calcio toscano, evento in cui sono presenti l'ex presidente della Fiorentina Gino Salica e tanti ex viola, oltre alla famiglia di Davide Astori. Ecco le foto della serata: