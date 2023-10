118 PARTITE E 201 RETI TOTALI, DI CUI 30 IN 14 DI QUEST'ANNO: VIOLA A TUTTO GOL CON ITALIANO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha notevolmente migliorato la sua produzione offensiva, contribuendo così a un inizio di stagione più che positivo. Rispetto a un anno fa infatti, quando i viola difettavano spesso in zona gol, la squadra di Italiano ha già segnato 18 reti in Serie A e 12 in Conference League (contando anche il playoff col Rapid Vienna). Totale, 30 gol in 14 partite, una media di più di due reti a gara.

Numeri frutto sì del rendimento di alcuni singoli nello specifico, vedi Nico Gonzalez già a 7 centri e Bonaventura a 4, ma anche di una squadra che a differenza di un anno fa macina gioco e occasioni, coinvolgendo tutti i 10 giocatori di movimento. Non a caso, la Fiorentina ha portato in gol già 15 giocatori diversi in 14 match. E a condire ancora di più l’aspetto realizzativo, si può aggiungere che sotto la gestione di Italiano la squadra ha segnato ben 201 reti in 118 partite. Dati significativi della mole di gioco che il tecnico ha impiantato a Firenze, a cui si sta pian piano aggiungendo Jonathan Ikone.

Da quando è arrivato in viola, l’esterno francese non ha mai convinto tutti e spesso è stato accusato di discontinuità. Quest'anno ha patito un avvio di stagione con mille peripezie (come sottolineato anche oggi dal suo agente ai microfoni di FirenzeViola.it), dall’infortunio all’anca riscontrato a Newcastle ad inizio agosto ai problemi familiari di poche settimane fa. Quelli che sembravano doverlo mettere ai box per la sfida col Ferencvaros, quando invece l’ex Lille è stato decisivo entrando dalla panchina.

Poi la buona prestazione di Napoli e lo splendido gol al Cukaricki. Aspettando di vedere il prosieguo, Firenze si chiede se veramente sarà il momento in cui Ikoné alzerà i giri del motore e contribuirà alla cooperativa del gol di Italiano.