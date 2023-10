AG. IKONÈ A FV: "CON ITALIANO AMPI MARGINI DI CRESCITA. ORA STA BENE E SENTE LA FIDUCIA DI TUTTI"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina e i suoi tifosi l'hanno aspettato a lungo e finalmente è tornato. Jonathan Ikone è di nuovo a disposizione di mister Italiano e sta ben figurando nelle ultime apparenze in maglia viola dove ha collezionato una buona prestazione a Napoli ed è andato in gol nelle ultime due gare di Conference League, compreso quella di ieri sera. Sull'altra fascia il croato, Josip Brekalo, sta iniziando a dimostrare le sue qualità. Anche lui ha fattoun'ottima prestazione a Napoli trovando il primo gol con la società gigliata. Per parlare dei due calciatori la redazione di Firenzeviola.it ha intervistato uno dei procuratori dell'agenzia che segue entrambi ovvero Marco Busiello:

Busiello, cosa può migliorare ancora secondo lei Ikone?

"A mio parere Ikonè è un giocatore completo che può decisamente migliorare in quanto è molto giovane. Può migliorare molto dal lato tattico, e l’Italia è il miglior paese per farlo. Il suo allenatore è uno dei maestri italiani della tattica e credo che, nei prossimi anni, il ragazzo potrà avere ampi margini di crescita".

La mancante finalizzato sotto porta, è più un aspetto tecnico o mentale per Ikone?

"Io credo che il suo tipo di gioco non sia finalizzato tanto al gol ma più alla costruzione e all’assist, non lo vedo quindi come un limite ma più come una sua precisa caratteristica di gioco".

Che momento sta attraversando Jorko?

"Non è stato molto bene fisicamente ultimamente ma il peggio è passato. Quando si hanno questo tipo di problematiche fisiche è difficile esprimersi al meglio. Ora però finalmente sta molto bene. Ha risolto i problemi che lo limitavano e sente la fiducia di tutto l’ambiente. E tutto questo in campo si vede".

Secondo lei Brekalo e Ikone possono essere compatibili?

"Chiaramente crediamo che i giocatori siano compatibili, anche perché in caso contrario sarebbe stato controproducente portarli nella stessa squadra. Se giocano insieme oppure no, sono solo scelte indiscutibili dell’allenatore che a mio parere sta dimostrando di essere molto bravo e molto preparato".

Ikonè preferisce giocare a destra o a sinistra?

"Per lui è indifferente essere impiegato a destra o sinistra, non ha preferenze particolari in questo senso".

Il gol di Brekalo contro il Napoli può averlo sbloccato?

"Brekalo ha fatto un grande gol ma non aveva bisogno di essere sbloccato, è un giocatore che quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato il suo contributo. Per un esterno offensivo credo sia piu’ facile giocare dopo aver segnato".