Zufferli alla quinta gara con la Fiorentina: sotto la sua direzione i viola sono imbattuti

L'arbitro a cui è stata affidata la direzione di gara per la prossima partita della Fiorentina, che si giocherà sabato 13 settembre al Franchi contro il Napoli, è Luca Zufferli della sezione di Udine. Zufferli è un arbitro con alle spalle appena tre stagioni di Serie A e venticinque gare dirette nel massimo campionato italiano, durante le quali, comprese le otto gare di Coppa Italia dirette in carriera, ha arbitrato quattro volte la Fiorentina.

Tutte e quante le partite durante le quali ha dovuto dirigere la Fiorentina nelle ultime annate hanno visto i viola giocare in casa ed uscire vincenti, con l'ultima gara arbitrata che è stata Fiorentina-Bologna dello scorso campionato, terminata 3-2 per la squadra allora allenata da Raffaele Palladino. Più in generale nell'ultima stagione, la 2024/2025, Zufferli ha diretto quindici gare di Serie A, durante le quali in undici casi ha avuto la meglio la squadra di casa.