ZOLA, Mi piacciono Yildiz e Kvara. Il ruolo del fantasista è cruciale

Durante il "Festival dello Sport" di Trento, L'ex giocatore Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della sua carriera e del Cagliari. L'ex Chelsea ha poi chiarito di non essere stato costretto a trasferirsi in Inghilterra, ammettendo che preferiva non reinventarsi in un altro ruolo. Zola ha sottolineato l'importanza di riacquisire le qualità fondamentali nel gioco, affermando: "Dobbiamo concentrarci a trovare la formula giusta per ricreare quella qualità".

Parlando dei migliori numero 10 in Italia, ha elogiato Yildiz e Kvara, ma anche Pisilli e Fagioli per le loro ottime prestazioni. Riguardo alla sua possibile convocazione in Nazionale, ha detto che i tempi sono cambiati e che il ruolo del fantasista è meno centrale ma comunque cruciale. Infine, ha commentato le performance del Napoli, che non lo sorprende, e ha mostrato ottimismo per il Cagliari, notando segnali incoraggianti nei risultati recenti.