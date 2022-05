ZEMAN, Italiano è il tecnico che mi piace di più per...

Così Zdenek Zeman al Corriere della Sera su Vincenzo Italiano e non solo: “L’allenatore che mi piace di più in serie A, come mentalità, è Italiano della Fiorentina. Var? Dovrei esserne contrario perché a me piace un calcio più umano dove sbagliano tutti, ma c’è stato un periodo in cui il calcio non era umano perché gli errori arbitrali non erano per tutti. E allora dico benvenuta alla Var. Calciopoli? Rifarei tutto, per il bene del calcio. Non so quale sarebbe stata la mia carriera se non lo avessi fatto; so però che nel mio secondo anno alla Roma arrivammo quinti con 21 punti sottratti per errori arbitrali”.