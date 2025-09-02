Zazzaroni sul mercato viola: "Mosse eccellenti: Fiorentina tra il 5° e l'8° posto"

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha commentato il mercato appena concluso a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco il pensiero sulle operazioni condotte dalla Fiorentina: "La società viola ha fatto un eccellente mercato, anche se adesso Pioli dovrà adattarsi: i vola hanno qualità a centrocampo, soluzioni davanti, Dzeko gli darà qualcosa. Mi piace, poi è da fascia quinto-ottavo posto e dovrà lottare".